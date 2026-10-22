"Зателефонуй до школи!": Вікторія Бекхем розповіла, через що засмутилася її донька Гарпер

Вікторія Бекхем із донькою Гарпер / © Getty Images

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52-річна дизайнерка та колишня учасниця культового гурту Spice Girls Вікторія Бекхем розповіла про несподівану суперечку зі своєю молодшою донькою Гарпер. Виявилося, що 15-річній дівчині заборонено користуватися декоративною косметикою в школі, і це правило її зовсім не тішить, пише InStyle.

В інтерв’ю для проєкту Commuter Beauty дизайнерка зізналася, що Гарпер уже вміє робити природний макіяж і добре справляється з косметикою. Однак нещодавно донька повідомила мамі, що в навчальному закладі їй заборонили фарбуватися.

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Харпер Бекхем / © Getty Images

«Чому вони не хочуть, щоб я виглядала якнайкраще?» — обурилася Гарпер. Потім дівчина попросила Вікторію зателефонувати до школи й спробувати змінити правила. Але дизайнерка відповіла, що не може втручатися у рішення навчального закладу.

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При цьому інтерес Гарпер до індустрії краси не обмежується лише макіяжем. Дівчина готується до запуску власного бренду косметики Harlo by Harper. За словами Вікторії, донька навіть підготувала для батьків презентацію в PowerPoint, у якій пояснила свою бізнес-ідею.

Дизайнерка підтримує захоплення доньки, але вважає, що поспішати з запуском не варто: зараз Гарпер продовжує навчатися та готується до іспитів. Вікторія також розповіла, що дівчина цікавиться доглядом за шкірою з дитинства і часто спостерігала за роботою мами на зустрічах, присвячених розробці косметичних продуктів.

Вікторія Бекхем із дочкою Харпер / © Getty Images

Зазначимо, у Вікторії та Девіда Бекхемів четверо дітей: сини Бруклін, Ромео та Круз, а також молодша дочка Гарпер, яка в липні відсвяткувала 15-річчя.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем розповіла, який продукт Девід не може терпіти.

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