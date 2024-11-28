Затьмарила чоловіка: дружина Роббі Вільямса — Айда Філд — вийшла на червону доріжку в Лондоні

Пара обрала для заходу вбрання однакового бренду.
Дружина 50-річного британського співака Роббі Вільямса — акторка Айда Філд — прийшла підтримати його на прем'єрі фільму "Роббі Вільямс: Better Man" — це напівбіографічний фільм 2024 року про попспівака.
Айда обрала для цієї появи на публіці довгу чорну сукню від Giorgio Armani. Її вбрання було зроблене з м'якого оксамиту і нагадувало за фасоном чи то пальто, чи то жакет. Воно мало довгі рукави, ґудзики спереду, а також оздоблення з бісеру на комірі.
Носила це розкішне вбрання Айда у поєднанні з чорними туфлями на підборах, високою та об'ємною зачіскою та гламурними сережками у вигляді листя.
Роббі теж був у вбранні від Armani з колекції осінь-зима 2024. На ньому був сірий вільний смугастий костюм із еполетами у вигляді квітів.
Пара у стосунках від 2007 року, а 7 серпня 2010-го вони одружилися у Лос-Анджелесі. У Роббі та Айди четверо дітей.
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