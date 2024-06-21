Затьмарила чоловіка: Кірстен Данст вийшла на публіку у жовтій сукні з аплікацією

Подружжя позувало перед камерами обійнявшись.
42-річна акторка Кірстен Данст вирішила підтримати чоловіка Джессі Племонса у день прем'єри фільму "Види доброти", яка відбулася у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. У цій картині Джессі виконав одну з головних ролей, за яку навіть отримав нагороду за найкращу чоловічу роль під час Каннського кінофестивалю.
Проте вся увага публіки була прикута лише до Кірстена та її шовкової сукні від бренду Erdem з круїзної колекції 2025 року. Вона було з одним коротким рукавом, складками на талії та квітковою аплікацією на спідниці, яка виконана сріблястими лелітками. Образ вона доповнила укладанням із елегантною голлівудською хвилею, а також макіяжем із червоною помадою на губах.
Джессі ж одягнув на цей захід лук від Cerruti, який являв собою чорний костюм і сорочку. Від краватки актор відмовився.
Також цей захід відвідала Емма Стоун, вона була в зухвалому вбранні від Louis Vuitton. Акторка зіграла у цьому фільмі режисера Йоргоса Лантімоса.
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