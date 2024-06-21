Затьмарила чоловіка: Кірстен Данст вийшла на публіку у жовтій сукні з аплікацією

42-річна акторка Кірстен Данст вирішила підтримати чоловіка Джессі Племонса у день прем'єри фільму "Види доброти", яка відбулася у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. У цій картині Джессі виконав одну з головних ролей, за яку навіть отримав нагороду за найкращу чоловічу роль під час Каннського кінофестивалю.

Кірстен Данст / Фото: Associated Press

Проте вся увага публіки була прикута лише до Кірстена та її шовкової сукні від бренду Erdem з круїзної колекції 2025 року. Вона було з одним коротким рукавом, складками на талії та квітковою аплікацією на спідниці, яка виконана сріблястими лелітками. Образ вона доповнила укладанням із елегантною голлівудською хвилею, а також макіяжем із червоною помадою на губах.

Джессі ж одягнув на цей захід лук від Cerruti, який являв собою чорний костюм і сорочку. Від краватки актор відмовився.

Кірстен Данст / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала Емма Стоун, вона була в зухвалому вбранні від Louis Vuitton. Акторка зіграла у цьому фільмі режисера Йоргоса Лантімоса.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

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