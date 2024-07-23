Затьмарила чоловіка на прем'єрі: Блейк Лайвлі вийшла у світ у бордовому обтислому комбінезоні

Голлівудська акторка Блейк Лайвлі з'явилася 22 липня на світському заході в Нью-Йорку — вона сяяла на прем'єрі фільму "Дедпул і Росомаха", в якому її чоловік Раян Рейнольдс зіграв головну роль. Коли пара йшла на захід, їх сфотографували папараці і Блей просто сяяла в розкішній блакитній мінісукні з квітами та складками, цілком прийнявши на себе всю увагу публіки.

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Потім вона знову постала перед фотографами — вийшла на червону доріжку, присвячену прем'єрі. Однак цього разу Блейк переодяглася в тематичне вбрання — бордовий комбінезон із мереживними чорними аплікаціями та рукавичками.

Плечі у нього були відкриті, а одягла вона його у поєднанні з червоними туфлями, масивними сережками у вухах від Lorraine Schwartz, а також чорною сумкою-кулею від бренду Judith Leiber. Вбрання однозначно було натхненне головним героєм фільму Дедпулом, який завжди носить червоний костюм із чорними смугами.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Раян також переодягся у стильний костюм та білу сорочку. Цікавим акцентом в образі стала брошка на піджаку у вигляді серця.

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Також серед гостей з'явилася відома модель Джіджі Хадід. Дівчина була з ніг до голови одягнена в речі від Модного дому Miu Miu — поєднала топхустку та спідницю зі складками. На заході вона позувала з Блейк тримавшись за руки.

Блейк Лайвлі та Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

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