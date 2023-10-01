Затьмарила всіх: Кайлі Дженнер з'явилася на показі Schiaparelli у гламурній сукні з декольте

У цьому вбранні вона нагадувала голлівудську кінодіву.

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції весна-літо 2024 року Модного дому Schiaparelli. Колекція була присвячена архівам бренду та його сюрреалістичним творам, придуманим ще самою Ельзою Скіапареллі – засновницею бренду.

Однією з найяскравіших та найгламурніших гостей показу стала 26-річна американська зірка реалітішоу та косметична магнатка Кайлі Дженнер. Її сфотографували дорогою на шоу.

На Кайлі була ексклюзивна гламурна сукня з дуже глибоким круглим декольте і вирізом під грудьми у вигляді замкової щілини. Вбрання було повністю розшите лелітками, а доповнила вона його білими туфлями з імітацією пальців ніг, макіяжем з рум'янами та розкішним укладанням з об'ємними кучерями.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Але Кайлі була не єдиною Дженнер на цьому шоу, адже закривала його старша сестра дівчини – модель Кендал.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

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