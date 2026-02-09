Затьмарила головного артиста: Леді Гага з’явилася на Супербоулі і виконала запальну пісню

Bad Bunny та Леді Гага / © Associated Press

Хоча головною зіркою Супербоулу, який відбувся в Каліфорнії, став пуерториканський співак та нещодавній лауреат премії «Греммі» Bad Bunny, також на стадіоні з’явилася ще одна попікона — співачка Леді Гага.

Леді Гага / © Associated Press

Зірка стала однією із запрошених артистів, які виступили з Bad Bunny, однак номер та образ артистки були такими яскравими, що майже затьмарили головного хедлайнера шоу. Леді Гага виконала свій хіт Die With a Smile у неочікуваному новому аранжуванні у стилі сальси та станцювала.

Bad Bunny та Леді Гага / © Associated Press

Також увага була прикута до яскравого образу артистки, адже одягла вона вишукану блакитну сукню від бренду Luar, розроблену домінікансько-американським дизайнером Раулем Лопесом.

Це була плісована сукня міді з V-подібним вирізом, асиметричною багатошаровою спідницею та заниженою талією.

Bad Bunny та Леді Гага / © Associated Press

Bad Bunny та Леді Гага / © Associated Press

Носила цю ніжну сукню кольору неба Леді Гага у поєднанні з червоними аксесуарами — туфлями з ремінцями та великою червоною квіткою на грудях.

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Однак обрала артистка такий образ не випадково, адже брошка-квітка — це теспезія великоквіткова — національна квітка Пуерто-Рико, а специфічний відтінок блакитного натякає на оригінальний пуерториканський прапор 1895 року.

Леді Гага / © Associated Press

Як створювала сукня співачки дизайнер показав в Instagram.

Сукня Леді Гаги / фото: instagram.com/luar