Затьмарила головного артиста: Леді Гага з’явилася на Супербоулі і виконала запальну пісню
Попзірка запалила на стадіоні завдяки новому виконанню свого хіта, але також багато уваги привернув її символічний образ.
Хоча головною зіркою Супербоулу, який відбувся в Каліфорнії, став пуерториканський співак та нещодавній лауреат премії «Греммі» Bad Bunny, також на стадіоні з’явилася ще одна попікона — співачка Леді Гага.
Зірка стала однією із запрошених артистів, які виступили з Bad Bunny, однак номер та образ артистки були такими яскравими, що майже затьмарили головного хедлайнера шоу. Леді Гага виконала свій хіт Die With a Smile у неочікуваному новому аранжуванні у стилі сальси та станцювала.
Також увага була прикута до яскравого образу артистки, адже одягла вона вишукану блакитну сукню від бренду Luar, розроблену домінікансько-американським дизайнером Раулем Лопесом.
Це була плісована сукня міді з V-подібним вирізом, асиметричною багатошаровою спідницею та заниженою талією.
Носила цю ніжну сукню кольору неба Леді Гага у поєднанні з червоними аксесуарами — туфлями з ремінцями та великою червоною квіткою на грудях.
Однак обрала артистка такий образ не випадково, адже брошка-квітка — це теспезія великоквіткова — національна квітка Пуерто-Рико, а специфічний відтінок блакитного натякає на оригінальний пуерториканський прапор 1895 року.
Як створювала сукня співачки дизайнер показав в Instagram.