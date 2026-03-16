Затьмарила найвідоміших акторок: Гайді Клум сяяла на "Оскарі" у приголомшливих сукнях з декором

Гайді Клум / © Associated Press

Вручення цих кінонагород — один із найважливіших заходів року і модель своїми вишуканими сукнями знову довела, що вона не лише модна ікона, але одна з найгарніших жінок заходу.

Клум обрала цього року кастомні образи від відомого американського бренду Chrome Hearts. Обидві сукні були виконані у схожій гаммі кольорів, але мали кардинально різний дизайн.

Перше вбрання зірки — для червоної доріжки — це комплект зі спідниці та корсету бежевого відтінку. Речі були повністю розшиті різними намистинами та хрестами, які є головною відмінною рисою бренду.

Також Гайді доповнила цей образ намистою з білими перлами і хрестами, а також такими бежевими деталями образу як манікюр, туфлі та макіяж.

Другу сукню зірка одягла на знамениту вечірку Vanity Fair Oscar Party, яка проводить після церемонії нагородження. Гайді з’явилася на заході у відвертішій сукні кольору шампанського, яка мала галтер, оголену спину та довгий шлейф.

Головною прикрасою вбрання стали прозорі вставки з бежевої тканини, розшитої квітковими аплікаціями. Вони були на декольте вбрання, а також на спідниці, завдяки чому відкривали ноги зірки.

