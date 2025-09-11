ТСН у соціальних мережах

Затьмарила всіх: 60-річна Елізабет Герлі вийшла на червону доріжку в напівпрозорій сукні з декольте

Знаменитість стала гостею National Television Awards у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Getty Images

Британська зірка Елізабет Герлі вміє бути в центрі уваги, адже коли 60-річна акторка з’явилася на публіці, то викликала фурор. Вона вийшла у світ у напівпрозорій сукні з декольте та з розрізом, у якій мала сенсаційний вигляд.

Це була сукня-боді срібного кольору і з «голим» ефектом, адже верхня її тканина виконана з сітки, а нижня — в кольорі шкіри, через що здавалося, що носить Елізабет її на голе тіло. Також сукня мала довгі рукави, високий розріз, що повністю демонстрував її ноги, а також глибоке декольте, що акцентувало увагу на грудях. На талії сукню прикрашав сріблястий пояс.

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

На червону доріжку Герлі вийшла зі своїм бойфрендом — американським співаком і музикантом Біллі Реєм Сайрусом — батьком співачки Майлі Сайрус. Він був одягнений у вбрання в ковбойському стилі, а довге волосся розпустив.

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Свій роман знаменитості оприлюднили у квітні цього року, здивувавши не лише прихильників, а й близьких друзів. Дебютували вони на килимовій доріжці як пара, відвідавши удвох вечірку бренду Valentino в Римі. На заході Ліз носила яскраво-рожеве вбрання з кейп-накидкою. Окрім того, пара активно ділиться особистими фото в соцмережах.

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Наступна публікація

