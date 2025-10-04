ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
340
Затьмарила всіх: Амаль Клуні в розкішній шоколадній сукні Versace сяяла на церемонії

У п’ятницю ввечері, менш ніж через тиждень після святкування 11-ї річниці весілля, пара вбралася для особливого вечора — у Лондоні відбулося вручення премії Albie Awards від фонду Clooney Foundation for Justice.

Юлія Каранковська
Амаль і Джордж Клуні

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Актор Джордж Клуні та його неперевершена дружина Амаль принесли голлівудський гламур у столицю Великої Британії. Пара відвідала захід у Музеї природничої історії, який був організований їхнім благодійним фондом.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Цього разу для заходу Амаль вибрала сукню від Atelier Versace, яку створила вже не Донателла, а новий креативний директор Модного дому Даріо Вітале. Це була коричнева вечірня сукня з відкритими плечима, складками на талії та підниці. Також у вбрання був довгий шлейф.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Її вишуканий образ включав невеликий золотий клатч, золоті каблучки і золоті сережки-підвіски.

Волосся Амаль уклала в улюблену зачіску — розпустила своє розкішне волосся, яке було підкручене в легкі хвилі. Макіяж ідеально поєднувався з її нейтральним образом у золотистих тонах.

Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж Клуні продемонстрував класичний образ у стилі старого Голлівуду, одягнувши елегантний темно-синій костюм і шкіряні туфлі.

Поява пари в Лондоні відбулася через кілька днів після того, як вони пройшли червоною доріжкою прем’єри фільму «Джей Келлі» на Нью-Йоркському кінофестивалі. Того разу Амаль сяяла в кокетливій мінісукні з червоного оксамиту з колекції Oscar de la Renta осінь-зима 2025.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

