- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 188
- Час на прочитання
- 1 хв
Затьмарила всіх: Теяна Тейлор у відвертій сукні блиснула пишними грудьми і пупком із пірсингом
34-річна співачка та акторка обрала для своєї появи сміливе вбрання від Balmain.
Теяна Тейлор привернула увагу своїм провокаційним аутфітом на церемонії вручення премії «Жінки Голлівуду 2025» від журналу Elle Women, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.
На «червону» доріжку зірка вийшла у відвертій персиково-золотистій сукні до підлоги і з акцентною золотою пряжкою з колекції Balmain Resort 2026. Вбрання було створене з атласної тканини з драпуванням. Воно мало каптур, від якого йшли дві смужки до спідниці, які прикрили її груди.
У цій сукні Теяна блиснула пишним декольте, татуюванням у вигляді троянди і пупком із пірсингом. Її живіт та спина були оголені. Лук акторка доповнила золотими босоніжками Rene Caovilla Margot на шпильках.
Тейлор зібрала волосся, зробила макіяж із коричневою помадою, а також бежевий манікюр і білий педикюр. Лук вона завершила золотими прикрасами з перлинами і діамантами.
Нагадаємо, Теяна Тейлор під час промотуру серіалу «Все чесно» продемонструвала образ у чорному шкіряному вбранні з крокодилячим тисненням від Balmain.