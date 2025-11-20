ТСН у соціальних мережах

Затьмарила всіх: Теяна Тейлор у відвертій сукні блиснула пишними грудьми і пупком із пірсингом

34-річна співачка та акторка обрала для своєї появи сміливе вбрання від Balmain.

Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор привернула увагу своїм провокаційним аутфітом на церемонії вручення премії «Жінки Голлівуду 2025» від журналу Elle Women, яка відбулася у Беверлі-Гіллз.

На «червону» доріжку зірка вийшла у відвертій персиково-золотистій сукні до підлоги і з акцентною золотою пряжкою з колекції Balmain Resort 2026. Вбрання було створене з атласної тканини з драпуванням. Воно мало каптур, від якого йшли дві смужки до спідниці, які прикрили її груди.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

У цій сукні Теяна блиснула пишним декольте, татуюванням у вигляді троянди і пупком із пірсингом. Її живіт та спина були оголені. Лук акторка доповнила золотими босоніжками Rene Caovilla Margot на шпильках.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Тейлор зібрала волосся, зробила макіяж із коричневою помадою, а також бежевий манікюр і білий педикюр. Лук вона завершила золотими прикрасами з перлинами і діамантами.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Нагадаємо, Теяна Тейлор під час промотуру серіалу «Все чесно» продемонструвала образ у чорному шкіряному вбранні з крокодилячим тисненням від Balmain.

