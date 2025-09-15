Затьмарила всіх: зірка "Білого лотоса" одягла сукню зі сміливим декольте і мала приголомшливий вигляд

Меганн Фейхі / © Associated Press

35-річна акторка Меганн Фейхі — зірка серіалів «Білий лотос» та «Ідеальна пара» — потурбувалася про те, щоб її прибуття на 77-ту церемонію вручення премії «Еммі» не залишилося непоміченим. Вона одягнула на захід елегантну та сміливу сукню від Valentino з колекції осінь-зима 2025.

Меганн Фейхі / © Associated Press

Вбрання з розкішного оксамиту було довгим та ідеально сиділо на фігурі акторки. Сукня також мала рукави, високий розріз на спідниці, а головною родзинкою луку стало дуже глибоке овальне декольте — мало хто наважиться одягнути вбрання з таким вирізом.

Вишукану сукню Меганн поєднала з босоніжками на високих підборах, прикрасами від відомого бренду Tiffany & Co, а також ніжним макіяжем й ідеальною зачіскою.

Меганн Фейхі / © Associated Press

Окрім Меганн, помітні модні заяви зробили Селена Гомес у червоній сукні, Кетрін Зета-Джонс у «голому» вбранні-бюстьє і Дженна Ортега, яка скопіювала вбрання з культового фільму 90-х.