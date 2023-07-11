Зав'язала сорочку на талії: стильна Ешлі Робертс під прицілом папараці у Лондоні

41-річна танцівниця, ведуча та ексучасниця знаменитого бурлеск-гурту The Pussycat Dolls — Ешлі Робертс — знову під прицілами фотографів у Лондоні. Знаменитість сфотографували, коли вона вийшла зі студії Global у центрі міста та прямувала до своєї машини.

На модниці був образ від бренду River Island, який вона насправді досить часто носить. Ешлі поєднала бавовняну білу сорочку на ґудзиках і з широкими манжетами, з довгою спідницею-олівцем ніжно-рожевого відтінку.

Також свій лук знаменитість доповнила улюбленою сумкою Balenciaga з короткими ручками, рожевими туфлями-човниками та сонцезахисними окулярами у рожевій оправі.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Рожевий відтінок останнім часом дуже модний, навіть можна сказати, що це новий чорний і багато зірок одягають його не лише на світські заходи, а й носять у звичайному житті. Також часто в цьому кольорі останнім часом з'являється акторка Марго Роббі, оскільки незабаром з'явиться у фільмі про ляльку Барбі.

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