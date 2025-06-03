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- Шоу-бізнес
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Зав'язала хустку на штани: модний лайфгак від 67-річної Шерон Стоун
Акторка показала як урізноманітнити образ за допомогою речі, яка точно знайдеться у вашому гардеробі.
Голлівудська зірка Шерон Стоун потрапила під приціл папараці в Беверлі-Гіллз, коли йшла вулицею. У сонячний день акторка продемонструвала стильне ділове вбрання, оскільки носила світлий костюм зі штанами та жакетом.
Також акторка доповнила вбрання білою сорочкою та коричневою сумкою від Bvlgari, яка була виконана з фактурної шкіри під рептилію. На очах Шерон були окуляри від Ray-Ban, а її шию прикрашало кольє з діамантами, взута вона була в туфлі від Tod’s.
Однак найбільшу увагу привернув невеликий модний штрих, який варто брати до уваги. Стоун носила на поясі своїх штанів замість ременя яскраву хустку з принтом. Такий модний лайфгак мав цікавий вигляд та робив сторогий образ сучаснішим.
Цього року подібні хустки — мастхев, який має бути у вашому гардеробі, оскільки вони стали справжнім трендом. Нещодавно образ із хусткою також продемонструвала акторка Ель Феннінг у Каннах, але її аксесуар був від Gucci.