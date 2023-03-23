Заводить будильник на четверту ранку: Джей Ло пояснила, навіщо так виснажливо тренується

53-річна Дженніфер Лопес розповіла про свої тренування та спосіб життя і шокувала шанувальників тим, що прокидається о 4:45 ранку для того, щоб вирушити на тренування.

Дженніфер переконана, що фізичне здоров'я важливе, оскільки покращує психічне. Саме тому вона приділяє так багато часу спорту та тренуванням, а не тому, що хоче мати крутий вигляд на червоних доріжках. Хоча, не будемо лукавити, мати крутий вигляд зірка теж прагне.

Джей Ло / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер розповіла UsWeekly про те, як спорт допомагає їй зберігати позитивний настрій. "Не секрет, що фітнес - дуже важлива частина мого життя. Я думаю, що існує позитивна кореляція між фізичними вправами та психічним здоров'ям. Коли ми знаходимо хороший баланс через рішучість та зосередженість, ми природно прагнемо стати кращою версією самих себе".

Джей Ло каже, що прокидається дуже рано, приблизно о 4:45 ранку, щоб піти до зали на тренування і на це рішення не впливає її напружений графік роботи. Я намагаюся робити правильний вибір і балансувати в часі. Я завжди розвиваюся і шукаю речі, які мене надихають і мотивують. Я не боюся кидати виклик собі, тому я відкрита для того, щоб підштовхувати себе, що я і роблю просто зараз, репетируючи програму для свого нового альбому, який вийде цього літа", — каже Лопес.

Джей Ло / Фото: Associated Press

"Був час у моєму житті, коли я спала від 3 до 5 годин на добу. Я була на знімальному майданчику весь день і в студії всю ніч, а у вихідні влаштовувала вечірки і знімала відео. Мені було трохи за 20, і я думала, що непереможна. Поки одного разу я не сиділа в трейлері, і вся та робота і стрес, який вона принесла з собою, у поєднанні з браком сну, наздогнали мене. Я думала, що божеволію.. Тепер я знаю, що це була класична панічна атака, викликана виснаженням, але на той час я навіть не чула цього терміна", - згадує знаменитість.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Те, який вигляд має зірка сьогодні, надихає багатьох. А у своєму блогу в Instagram Джей Ло часто показує результат своїх тренувань, позуючи у бікіні чи спідній білизні.

Нагадаємо, акторка Дженніфер Еністон також розповідала про свій режим тренувань та відверто поділилася з глядачами тим, як змогла вирішити свої проблеми зі сном. Примітно, що вона також, як і Лопес, згадувала про період у своєму житті, коли їй було трохи за 20 і коли вона могла спати по кілька годин на добу і не відчувати себе розбитою.

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