"Завжди десь ховала дитину": супермодель Гайді Клум назвала свої улюблені вбрання

Гайді Клум / © Getty Images

Супермодель Гайді Клум, яка прославилася співпрацею з білизняним брендом Victoria’s Secret, а також як телеведуча, розповіла в інтерв’ю виданню People про два свої улюблені вбрання і пояснила, чому вона завжди обиратиме тільки їх.

Перший лук, який обрала Гайді, — образ з шоу бренду Victoria’s Secret. Модель дефілювала на подіумі 13 листопада 2003 року в Нью-Йорку. На ній червоне бікіні з діамантами і червона накидка з хутра.

Гайді Клум у 2003 році / © Getty Images

«Я одягла це червоне, чудове [бікіні — ред.], я думаю, що низ коштував 750 тисяч доларів, а бюстгальтер коштував, можливо, 12 мільйонів, і я одягла цей камінь, який буквально ось такий великий, він як яйце, яке начебто бовталося просто тут, над моїм вагітним животом, тому що я вагітна тут Лені. Я була на четвертому місяці вагітності, і я вже хвилювалася, що, можливо, мені доведеться їм сказати, але я подумала, що не думаю, що хтось може побачити, я, ймовірно, все ще можу втягнути його в себе [живіт — ред.]», — сказала Гайді.

На другому фото, яке модель назвала улюбленим, вона теж була вагітною. Знімок був зроблений 2009 року на балу Met Gala. На той час модель була вагітною своєю четвертою дитиною — донькою Лу Сулолою. На цьому фото зірка позує в сукні від J. Mendel синього кольору.

«Я завжди десь ховала дитину», — пожартувала Гайді.

Гайді Клум у 2009 році / © Associated Press

Лу Сулола народилася 2009 року, коли модель перебувала у шлюбі зі співаком Сілом. На той момент пара вже виховувала синів Генрі та Йогана, а також доньку Гайді, Лені, від бізнесмена Флавіо Бріаторе, яку Сіл удочерив.