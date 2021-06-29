Завжди у хорошій формі: "Міс Україна" Вероніка Дідусенко розповіла, як харчуються моделі

Завжди у хорошій формі: "Міс Україна" Вероніка Дідусенко розповіла, як харчуються моделі

"Міс Україна-2018", модель і засновниця руху #righttobeamother щодо захисту прав жінок поділилася з Леді.ТСН.ua секретами стрункої фігури.

Вероніка Дідусенко розповіла, що багато уваги приділяє своєму харчуванню. Вона зізналася, що кожне її ранок розпочинається з метаболічної зарядки і склянки теплої води.

"Це допомагає не лише поліпшити фізичний стан, а й піднімає настрій на весь день", — зазначила модель.

Вероніка Дідусенко/Instagram veronika_didusenko

На сніданок вона їсть, що хоче, але обов'язково дотримується формули: білок + овочі/фрукти.

"Наприклад — яйця (омлет, варені, пашот і т.д) + будь-які сезонні овочі або сир з фруктами, ягодами. Іноді вранці їм вівсянку або грецький йогурт, теж з фруктами. Обов'язково між прийомами їжі пити воду — до двох літрів в день. Розрахувати кількість води, яку потрібно вживати саме вам, можна, помноживши вашу вага на 0,031", — сказала Вероніка.

На обід модель вводить вуглеводи — цільнозернову кашу або пісний суп. Їх дівчина поєднує з м'ясом птиці або червоним м'ясом та овочевим салатом. А на вечерю вона любить рибу або морепродукти з овочами і трішки горіхів (мигдаль, фундук, гарбузове насіння, насіння льону і т.д).

Вероніка Дідусенко/Instagram veronika_didusenko

Правильне харчування допомагає красуні завжди бути у чудовій формі.

Вероніка Дідусенко/Instagram veronika_didusenko

Нагадаємо, раніше в Instagram Дідусенко опублікувала емоційне відеозвернення до дівчат, які мріють потрапити на конкурси краси. У ньому вона поділилася досвідом і спостереженнями, чого не вистачає українським учасницям конкурсів, щоб отримати найкращі результати на конкурсах.

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