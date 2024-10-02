Займаються разом: Джорджина Родрігес із дітьми сходила на стретчинг

Зірка залучає дітей до спорту з ранніх років.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду виховують п'ятьох дітей. Усією сім'єю вони живуть у Саудівській Аравії, оскільки португалець зараз виступає за саудівський клуб "Аль-Наср".

Дівчина встигає і злітати на модні заходи в іншу країну, і якісно провести час зі своїми дітьми. Так, у своєму Instagram вона показала, як разом з ними вирушила на тренування зі стретчингу.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина з сином та двома доньками розтягувалися і намагалися сісти на шпагат.

До речі, у Родрігес це добре вийшло — вона показала поздовжній шпагат.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

У підписі до фото вона написала: "Мама допомагає та мотивує ставати гнучкими".

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше ефектна Джорджина Родрігес з'явилася на Паризькому тижні моди. Вона прийшла на показ Vetements. Для свого світського виходу дівчина одягла коротку оксамитову сукню з оголеними плечима від цього бренду, яка ефектно підкреслила її пишне декольте.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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