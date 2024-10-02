Займаються разом: Джорджина Родрігес із дітьми сходила на стретчинг

Зірка залучає дітей до спорту з ранніх років.
30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду виховують п'ятьох дітей. Усією сім'єю вони живуть у Саудівській Аравії, оскільки португалець зараз виступає за саудівський клуб "Аль-Наср".
Дівчина встигає і злітати на модні заходи в іншу країну, і якісно провести час зі своїми дітьми. Так, у своєму Instagram вона показала, як разом з ними вирушила на тренування зі стретчингу.
Джорджина з сином та двома доньками розтягувалися і намагалися сісти на шпагат.
До речі, у Родрігес це добре вийшло — вона показала поздовжній шпагат.
У підписі до фото вона написала: "Мама допомагає та мотивує ставати гнучкими".
Нагадаємо, раніше ефектна Джорджина Родрігес з'явилася на Паризькому тижні моди. Вона прийшла на показ Vetements. Для свого світського виходу дівчина одягла коротку оксамитову сукню з оголеними плечима від цього бренду, яка ефектно підкреслила її пишне декольте.
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