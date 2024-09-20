Займаються разом у спортзалі: Джорджина Родрігес показала фото із 6-річною донькою

Зірка багато часу проводить зі своїми дітьми.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду виховують п'ятьох дітей. Усією сім'єю вони живуть у Саудівській Аравії, оскільки португалець зараз виступає за саудівський клуб "Аль-Наср".

Останній місяць дівчина зайнята промокампанією іспанського реаліті-серіалу про себе — "Я — Джорджина" — на Netflix, але незважаючи на це, вона намагається багато часу проводити з дітьми.

Так, у своєму Instagram вона показала серію фото, присвячену проведення часу з дітьми. З 6-річною Аланою Мартіною вони сходили до спортзалу та позували для селфі у схожих спортивних комплектах.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

А старший син Роналду – 14-річний Кріштіану-молодший, народжений від невідомої жінки – пішов стопами батька і став футболістом. Джорджина показала відео із його гри. (Щоб побачити відео – гортайте праворуч)

Також Родрігес показала й решту дітей – їхні ігри на борту приватного літака та будинку.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес з'явилася на кінофестивалі у Венеції. Вона вийшла на червону доріжку в білій сукні без бретельок, що ідеально підкреслює її фігуру, і з невеликим шлейфом. Свій образ дівчина доповнила квіткове кольє на шиї, сережки з діамантами, квіткове кільце та французький манікюр.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

Читайте також:

Світські виходи Джорджини Родрігес (17 фото)