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- Шоу-бізнес
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Зайнялися гайкінгом: Джорджина Родрігес показала їх п’ятьох із Кріштіану Роналду дітей
Дівчина з дітьми вирушила до пішого походу.
31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес — мати п’ятьох дітей, батько яких — португальський футболіст Кріштіану Роналду. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — вона є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.
Зараз велика родина перебуває в Іспанії, і всі разом вони вирішили зайнятися гайкінгом — пішли на прогулянку лісовою місцевістю.
У своєму Instagram Джорджина показала фото, на якому всі п’ятеро дітей позували у якійсь водоймі. Найвищий із них — Криштину-молодший, перший син футболіста Роналду.
Трирічну Беллу Есмеральду мамі довелося нести на руках.
У близнюків Єви та Матео днями був день народження — їм виповнилося 8 років. Родрігес показала святковий кенді-бар із повітряними кулями, а також панкейки зі свічками та іменними написами.
Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес дебютувала на Met Gala та скопіювала вбрання принцеси Діани. Ефектна зірка обрала для своєї появи на червоній доріжці заходу сукню в стилі білизни від бренду Vetements.