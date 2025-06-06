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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1405
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1 хв

Зайнялися гайкінгом: Джорджина Родрігес показала їх п’ятьох із Кріштіану Роналду дітей

Дівчина з дітьми вирушила до пішого походу.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес — мати п’ятьох дітей, батько яких — португальський футболіст Кріштіану Роналду. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — вона є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Зараз велика родина перебуває в Іспанії, і всі разом вони вирішили зайнятися гайкінгом — пішли на прогулянку лісовою місцевістю.

Джорджина Родрігес із дочкою / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес із дочкою / © Instagram Джорджини Родрігес

У своєму Instagram Джорджина показала фото, на якому всі п’ятеро дітей позували у якійсь водоймі. Найвищий із них — Криштину-молодший, перший син футболіста Роналду.

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Трирічну Беллу Есмеральду мамі довелося нести на руках.

Джорджина Родрігес із донькою / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес із донькою / © Instagram Джорджини Родрігес

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

У близнюків Єви та Матео днями був день народження — їм виповнилося 8 років. Родрігес показала святковий кенді-бар із повітряними кулями, а також панкейки зі свічками та іменними написами.

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

/ © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес дебютувала на Met Gala та скопіювала вбрання принцеси Діани. Ефектна зірка обрала для своєї появи на червоній доріжці заходу сукню в стилі білизни від бренду Vetements.

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