Зайнявся консервацією: що приготував Девід Бекхем із фруктів зі свого саду

Девід Бекхем / © Getty Images

Реклама

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія, зайнявся городництвом і садівництвом. Днями він хизувався новим — осіннім — урожаєм. У нього виросли гарбузи, баклажани, помідори чері, різні види капусти та зелені, а також яблука і сливи.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

У своєму Instagram він показав, що приготував із фруктів — яблук і слив.

«Мої діти божеволіють від яблучного соку. Тому я пішов у сад і зробив його», — написав Девід.

Реклама

Сік, який приготував Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

А зі слив він приготував джем за своїм фірмовим рецептом. Бекхем ретельно помив плоди, розрізав навпіл, видалив кісточки. Виклав їх у каструлю і почав варити на середньому вогні. Коли вони стали м’якшими, він додав цукор, лимонний сік і цедру одного лимона. Після того, як джем повністю приготувався, він збив його в блендері та розлив у маленькі банки.

Девід Бекхем готує сливовий Джем / © Instagram Девіда Бекхема

У Мережі жартують, що він уже може скласти конкуренцію Меган Маркл, яка продавала малиновий джем під власною маркою As Ever.

Раніше, нагадаємо, 58-річна американська акторка і модель — Памела Андерсон — позувала на своєму городі.