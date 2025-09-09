ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Зайнявся консервацією: що приготував Девід Бекхем із фруктів зі свого саду

Ексфутболіст вирощує на городі та в саду овочі та фрукти, з яких потім готує цікаві страви у себе на кухні.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Getty Images

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія, зайнявся городництвом і садівництвом. Днями він хизувався новим — осіннім — урожаєм. У нього виросли гарбузи, баклажани, помідори чері, різні види капусти та зелені, а також яблука і сливи.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

У своєму Instagram він показав, що приготував із фруктів — яблук і слив.

«Мої діти божеволіють від яблучного соку. Тому я пішов у сад і зробив його», — написав Девід.

Сік, який приготував Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Сік, який приготував Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

А зі слив він приготував джем за своїм фірмовим рецептом. Бекхем ретельно помив плоди, розрізав навпіл, видалив кісточки. Виклав їх у каструлю і почав варити на середньому вогні. Коли вони стали м’якшими, він додав цукор, лимонний сік і цедру одного лимона. Після того, як джем повністю приготувався, він збив його в блендері та розлив у маленькі банки.

Девід Бекхем готує сливовий Джем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем готує сливовий Джем / © Instagram Девіда Бекхема

У Мережі жартують, що він уже може скласти конкуренцію Меган Маркл, яка продавала малиновий джем під власною маркою As Ever.

Раніше, нагадаємо, 58-річна американська акторка і модель — Памела Андерсон — позувала на своєму городі.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie