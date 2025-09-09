- Дата публікації
Зайнявся консервацією: що приготував Девід Бекхем із фруктів зі свого саду
Ексфутболіст вирощує на городі та в саду овочі та фрукти, з яких потім готує цікаві страви у себе на кухні.
50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія, зайнявся городництвом і садівництвом. Днями він хизувався новим — осіннім — урожаєм. У нього виросли гарбузи, баклажани, помідори чері, різні види капусти та зелені, а також яблука і сливи.
У своєму Instagram він показав, що приготував із фруктів — яблук і слив.
«Мої діти божеволіють від яблучного соку. Тому я пішов у сад і зробив його», — написав Девід.
А зі слив він приготував джем за своїм фірмовим рецептом. Бекхем ретельно помив плоди, розрізав навпіл, видалив кісточки. Виклав їх у каструлю і почав варити на середньому вогні. Коли вони стали м’якшими, він додав цукор, лимонний сік і цедру одного лимона. Після того, як джем повністю приготувався, він збив його в блендері та розлив у маленькі банки.
У Мережі жартують, що він уже може скласти конкуренцію Меган Маркл, яка продавала малиновий джем під власною маркою As Ever.
Раніше, нагадаємо, 58-річна американська акторка і модель — Памела Андерсон — позувала на своєму городі.