Зайнялася снорклінгом: Сара Мішель Геллар позувала під водою з восьминогом у руках

46-річна американська акторка та зірка серіалу "Баффі – переможниця вампірів" – Сара Мішель Геллар – улетіла на відпочинок до океану, але не повідомила, куди саме.

Сара Мішель Геллар/instagram.com/sarahmgellar/

У відпустці зірка не лише засмагає та читає книги, а й активно проводить час. Так, вона зайнялася снорклінгом — плаванням під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою та ластами. На знімках, опублікованих нею в Instagram, Сара у чорному купальнику з довгими рукавами позує під водою, а в руках тримає чималенького восьминога.

Сара Мішель Геллар/instagram.com/sarahmgellar/

"Ми могли виникнути від нашого спільного предка з восьминогом понад півмільярда років тому, і все ж таки ви можете потоваришувати з ним, (не хвилюйтеся — після того, як ми зависли на кілька секунд, ми попрощалися, і він сплив)", — написала актриса під фото.

Сара Мішель Геллар/instagram.com/sarahmgellar/

Нагадаємо, раніше Сара Мішель Геллар з'явилася на вечірці модельєра Крістіана Сіріано, яка була організована на честь 15-річчя його бренду. Вона одягла елегантну чорну сукню міді без бретельок і з декольте-серцем.

Сара Мішель Геллар / Фото: Getty Images

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