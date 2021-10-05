Зайнята в новому проєкті: три образи Різ Візерспун на зніманнях в Нью-Йорку

Зайнята в новому проєкті: три образи Різ Візерспун на зніманнях в Нью-Йорку

Акторка Різ Візерспун була зображена фотографами на зніманнях нового фільму "Ваша місце або моє" на вулицях Брукліна, в Нью-Йорку.

Разом з Різ Візерспун в ромкомі Netflix зіграє Ештон Кутчер. Фільм знімають за оригінальним сценарієм Алін Брош МакКенна відомої за стрічкою "Диявол носить Prada", яка також дебютує в ролі режисерки в цьому проєкті.

Це історія про двох хороших друзів, які живуть на протилежних узбережжях, на тиждень міняються будинками і бачать, як все їхнє життя змінюється.

Різ була заскочена папараці під час знімань. Публіка побачила акторку в декількох образах: квітчастій блузці, широких джинсах, синьому жакеті і коричневих босоніжках на платформі, коли вона везла велику валізу бруківкою, тримаючи в руках парасольку.

Різ Візерспун / Getty Images

На прогулянці містом зірку сфотографували в темній сорочці в дрібний принт, кораловій спідниці довжини до колін з поясом на талії, джинсовому жакеті і босоніжках коричневого кольору на платформі і стійких підборах. На плечі у Різ була містка коричнева сумка.

Різ Візерспун / Getty Images

У схожій блузці, джинсовій спідниці і сорочці кольору хакі, накинутій зверху, зірку зазнімкували під час знімань іншого епізоду. З рюкзаком за плечима акторка йшла вулицею, усміхаючись перехожим.

Різ Візерспун / Getty Images

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Нагадаємо, нещодавно вийшов другий сезон серіалу "Ранкове шоу 2", в якому Різ Візерспун зіграла журналістку Бредлі Джексон. Разом з Дженніфер Еністон (грає Алекс Леві) вона стає ведучою The Morning Show. За сюжетом першого сезону популярне ранкове телевізійне шоу занурюється в хаос після того, як співведучого Мітча Кесслера звільняють через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Дженніфер Еністон на зніманнях "Ранкового шоу" / Getty Images

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