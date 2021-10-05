Зайнята в новому проєкті: три образи Різ Візерспун на зніманнях в Нью-Йорку

Акторка Різ Візерспун була зображена фотографами на зніманнях нового фільму "Ваша місце або моє" на вулицях Брукліна, в Нью-Йорку.
Разом з Різ Візерспун в ромкомі Netflix зіграє Ештон Кутчер. Фільм знімають за оригінальним сценарієм Алін Брош МакКенна відомої за стрічкою "Диявол носить Prada", яка також дебютує в ролі режисерки в цьому проєкті.
Це історія про двох хороших друзів, які живуть на протилежних узбережжях, на тиждень міняються будинками і бачать, як все їхнє життя змінюється.
Різ була заскочена папараці під час знімань. Публіка побачила акторку в декількох образах: квітчастій блузці, широких джинсах, синьому жакеті і коричневих босоніжках на платформі, коли вона везла велику валізу бруківкою, тримаючи в руках парасольку.
На прогулянці містом зірку сфотографували в темній сорочці в дрібний принт, кораловій спідниці довжини до колін з поясом на талії, джинсовому жакеті і босоніжках коричневого кольору на платформі і стійких підборах. На плечі у Різ була містка коричнева сумка.
У схожій блузці, джинсовій спідниці і сорочці кольору хакі, накинутій зверху, зірку зазнімкували під час знімань іншого епізоду. З рюкзаком за плечима акторка йшла вулицею, усміхаючись перехожим.
Нагадаємо, нещодавно вийшов другий сезон серіалу "Ранкове шоу 2", в якому Різ Візерспун зіграла журналістку Бредлі Джексон. Разом з Дженніфер Еністон (грає Алекс Леві) вона стає ведучою The Morning Show. За сюжетом першого сезону популярне ранкове телевізійне шоу занурюється в хаос після того, як співведучого Мітча Кесслера звільняють через звинувачення в сексуальних домаганнях.
Читайте також: Різ Візерспун зворушила шанувальників своїм дитячим фото