Зазнімковані у Нью-Йорку: Вітторію Черетті і Леонардо Ді Капріо помітили папараці, але не разом

Зіркова пара вийшла з будівлі окремо і намагались не привертати до себе уваги.

Юлія Каранковська
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті / © Getty Images

Відому італійську модель Вітторію Черетті помітили у Нью-Йорку, коли вона залишала захід з нагоди анонсу запуску нового альбому Rolling Stones. Одягнена вона була у чорну сатинову сукню-комбінацію від Marc Jacobs, яку прикрашало біле мереживо.

Легку літню сукню модель доповнила шкіряною курткою, балетками і сумкою креативного дизайну від The Attico.

Також на заході того дня з’явився бойфренд дівчини — актор Леонардо Ді Капріо, який хоч і намагався приховати обличчя, однак все рівно привернув увагу.

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Вітторія і Леонардо не афішують свої стосунки, але за чктками пара познайомилася під час прем’єри фільму «Вбивці квіткової повні» на Каннському кінофестивалі 2023 року. Їхні перші романтичні стосунки зав’язалися у серпні того ж року.

