Збентежила французів: Зендея прогулялася вулицями Парижа без білизни

Американська акторка Зендея — зірка фільму "Дюна" — прилетіла до Парижа на літні Олімпійські ігри, які стартували у столиці кохання та моди минулого тижня. Дівчина прогулялася містом у трохи сміливому луку, оскільки на ній не було спідньої білизни, і цим привернула до своєї персони ще більше уваги, ніж зазвичай.

Акторка поєднала білий топ із бретелькою-галтером та незвичайну спідницю з рваним ефектом. Білизни під топом не було і обриси її грудей були дуже добре видно.

Також на Зендеї були білі туфлі з ремінцями в стилі Мері Джейн від бренду The Row, а на плечі висіла сумка від Louis Vuitton. Волосся вона зібрала, а образ завершила прикрасами Bvlgari та знаменитим золотим браслетом Love від Cartier.

Зендея / Фото: Getty Images

Коханого дівчини — актора Тома Голланда — з нею не було, але під приціл фотографів потрапили багато інших зірок, які прибули до Франції. Також на змаганнях була помічена акторка Ніколь Кідман та її родина – чоловік та дві дочки-красуні.

Ніколь Кідман та її родина / Фото: Getty Images

Ніколь Кідман та її родина / Фото: Getty Images

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