Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Збільшила бюст чи здалося: Гвен Стефані у пікантному луку прийшла на шоу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
2090
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Збільшила бюст чи здалося: Гвен Стефані у пікантному луку прийшла на шоу

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

53-річна американська співачка та продюсерка Гвен Стефані любить носити яскраві вбрання, як у звичайному житті, так і на сцені чи різних зніманнях.

Вчора артистка відвідала знімання шоу "The One Show" у Лондоні, де з'явилася у рожевій сукні з торочкою на бретельках. Під вбранням у Гвен Стефані виднівся рожевий бюстгальтер, який вигідно підкреслював її бюст, що помітно збільшився. Можливо, Гвен, у якої завжди були маленькі груди, вдалася до пластичної операції, а може просто одягла білизну з пушапом.

Гвен Стефані / © Getty Images
Гвен Стефані / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували фото, як Гвен Стефані у міні з рюшами та колготах у сітку сходила до ресторану. Знаменитість не боїться сміливих образів і ніколи не залишається непоміченою на публіці.

Гвен Стефані / © Getty Images
Гвен Стефані / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2090
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація