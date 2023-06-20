Збільшила бюст чи здалося: Гвен Стефані у пікантному луку прийшла на шоу

53-річна американська співачка та продюсерка Гвен Стефані любить носити яскраві вбрання, як у звичайному житті, так і на сцені чи різних зніманнях.

Вчора артистка відвідала знімання шоу "The One Show" у Лондоні, де з'явилася у рожевій сукні з торочкою на бретельках. Під вбранням у Гвен Стефані виднівся рожевий бюстгальтер, який вигідно підкреслював її бюст, що помітно збільшився. Можливо, Гвен, у якої завжди були маленькі груди, вдалася до пластичної операції, а може просто одягла білизну з пушапом.

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували фото, як Гвен Стефані у міні з рюшами та колготах у сітку сходила до ресторану. Знаменитість не боїться сміливих образів і ніколи не залишається непоміченою на публіці.

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

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