Збільшила груди чи здалося: Даша Квіткова у відвертому образі похизувалася сексуальними формами

Даша Квіткова знялася у пікантній фотосесії і вирішила показати фоловерам, що з цього вийшло.

Перед об'єктивом фотокамери блогерка постала у відвертому і пристрасному образі. На Даші була довга сексуальна чорна сукня з вирізами на талії, у зоні декольте і з високим розрізом.

Інфлюенсерка також продемонструвала свою оголену спину і цікавий аксесуар - сережку-ланцюжок, який кріпився на вусі і носі.

Даша Квіткова/Фото Lesia Koshova

Даша Квіткова/Фото Lesia Koshova

Вбрання ідеально обтискало струнку фігуру Квіткової і підкреслювало її сексуальні форми. Вона почувалася впевненою в собі.

Особливу увагу привернув бюст Даші. На відео і фото він має вигляд більший, ніж був до цього. Фоловери підозрюють, що Квіткова збільшила груди.

"Тільки я помітила імпланти в грудях?", "Ні, всі помітили", "Дашо, ви зробили груди?", "Ви зробили собі груди?", "Так, напевно груди зробила, тим паче колись в сторіз вона говорила, що до цього відноситься нормально", "Коли встигли груди зробити?", "Правильно, а каже в інтерв'ю, що довіра її аудиторії це святе для неї. І бере приховує це, вдаючи, що нічого не сталося!? Ось як це називається?" – написали під дописом фоловери.

Підписники блогерки порівнюють її декольте на попередніх світлинах із фотоблогу з новою фотосесією та пишуть свої здогадки у коментарях.

Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової

Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової

Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової

Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової

Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової

Нагадаємо, Даша Квіткова шокувала прихильників новиною, що розлучається зі своїм чоловіком Нікітою Добриніним.

До слова, Даша і Нікіта одружилися 20 травня 2020 року, а 13 липня 2021 року у них народився син Лев.

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