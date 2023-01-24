Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Збільшила груди чи здалося: Даша Квіткова у відвертому образі похизувалася сексуальними формами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
6146
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Збільшила груди чи здалося: Даша Квіткова у відвертому образі похизувалася сексуальними формами

Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової

Блогерка і переможниця реалітішоу "Холостяк-9" приголомшила підписників спокусливим луком.

Даша Квіткова знялася у пікантній фотосесії і вирішила показати фоловерам, що з цього вийшло.

Перед об'єктивом фотокамери блогерка постала у відвертому і пристрасному образі. На Даші була довга сексуальна чорна сукня з вирізами на талії, у зоні декольте і з високим розрізом.

Інфлюенсерка також продемонструвала свою оголену спину і цікавий аксесуар - сережку-ланцюжок, який кріпився на вусі і носі.

Даша Квіткова/Фото Lesia Koshova / ©
Даша Квіткова/Фото Lesia Koshova
Даша Квіткова/Фото Lesia Koshova / ©
Даша Квіткова/Фото Lesia Koshova

Вбрання ідеально обтискало струнку фігуру Квіткової і підкреслювало її сексуальні форми. Вона почувалася впевненою в собі.

Особливу увагу привернув бюст Даші. На відео і фото він має вигляд більший, ніж був до цього. Фоловери підозрюють, що Квіткова збільшила груди.

"Тільки я помітила імпланти в грудях?", "Ні, всі помітили", "Дашо, ви зробили груди?", "Ви зробили собі груди?", "Так, напевно груди зробила, тим паче колись в сторіз вона говорила, що до цього відноситься нормально", "Коли встигли груди зробити?", "Правильно, а каже в інтерв'ю, що довіра її аудиторії це святе для неї. І бере приховує це, вдаючи, що нічого не сталося!? Ось як це називається?" – написали під дописом фоловери.

Підписники блогерки порівнюють її декольте на попередніх світлинах із фотоблогу з новою фотосесією та пишуть свої здогадки у коментарях.

Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової / ©
Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової
Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової / ©
Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової
Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової / ©
Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової
Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової / ©
Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової
Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової / ©
Даша Квіткова/Instagram Даші Квіткової

Нагадаємо, Даша Квіткова шокувала прихильників новиною, що розлучається зі своїм чоловіком Нікітою Добриніним.

До слова, Даша і Нікіта одружилися 20 травня 2020 року, а 13 липня 2021 року у них народився син Лев.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
6146
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація