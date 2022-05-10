Збирає кошти для України: Джамала виставила на аукціон розкішну сукню-вишиванку, в якій відкривала "Євробачення"

Це національне вбрання для артистки створила українська дизайнерка Юлія Магдич.

Вже сьогодні, 10 травня, на міжнародній платформі Catawiki розпочинається аукціон Europop for Ukraine, центральним лотом якого стане розкішна сукня-вишиванка Джамали. Єдине у своєму роді вбрання, у якому співачка відкрила "Євробачення" у Києві, було створене українською дизайнеркою Юлією Магдич. Усі зібрані кошти передадуть до фонду Yellow-Blue Foundation, благодійної організації, яка підтримує ЗСУ та українців, які постраждали від війни.

Джамала/Пресслужба

"Це більше, ніж просто сукня, пов'язана з моєю особистою історією на "Євробаченні". Я б сказала, що це шедевр, у якому зійшлись багаторічні традиції та українська історія. Це цінний спогад, і я сподіваюся, що завдяки йому під час аукціону ми можемо зібрати вдосталь коштів на допомогу українцям", - сказала Джа.

Джамала/Пресслужба

Джамала/Пресслужба

Джамала/Пресслужба

Джамала/Пресслужба

Позмагатися за лот можна буде від 10 до 18 травня.

Також на аукціоні будуть представлені модні образи, які стали відображенням духу "Євробачення". З 1956 року цінності музичного конкурсу об'єднують глядачів по всьому світу завдяки яскравим виступам, культурним історіям та грандіозному шоу.

"Аукціон проходитиме в той час, коли мільйони шанувальників дивитимуться конкурс пісні в прямому ефірі. Він дарує глядачам шанс стати володарями рідкісної частинки історії "Євробачення", підтримавши при цьому народ України", - сказав модний експерт аукціону Лоренцо Алтімані.

Нагадаємо, конкурс "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 і 14 травня. Український гурт KALUSH Orchestra виступить сьогодні, 10 травня.

Читайте також: