Здавалась старшою: 12-річна дочка Бейонсе шокувала публіку своїм дорослим виглядом у золотій сукні

Дівчинка мала гламурний вигляд і до неї було прикуто дуже багато уваги, хоч у фільмі вона озвучила не головну роль.
Старшій донці Бейонсе лише 12 років, але вона як справжня Nepo Baby вже встигла знятися в кількох кліпах матері, отримати Grammy Awards, виступити на її концертах, а тепер навіть озвучила персонаж в анімаційному фільмі "Муфаса: Король Лев".
З нагоди прем'єри фільму, що відбулася у Каліфорнії, Блу Айві Картер вийшла на червону доріжку. На дівчинці була довга золота сукня з пишною бальною спідницею та шлейфом. Брителей у вбрання не було, а ліф і декольте прикрашали складки тканини.
Образ дівчинки доповнювали яскравий макіяж і зачіска — її волосся було заплетене в афрокосички.
Мати Блу Айві теж з'явилася на заході у золотому вбранні — довгій вечірній сукні від Balmain з декольте.
Блу Айві озвучила у фільмі "Муфаса: Король Лев" одного з персонажів — левеня Кіару, яка є дочкою Сімби та Нали, а також онукою Муфаси і Сарабі та принцесою Земель Прайда.
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