Здається старшою: Міллі Боббі Браун обрала невдалий образ, який ще й копіював лук Гвінет Пелтроу

21-річна Міллі Боббі Браун відвідала чергову прем'єру нового фільму "Електричний штат", у якому зіграла головну роль із Крісом Праттом — зятем Арнольда Шварценеггера. Заходи відбулися в Мадриді, а дівчина обрала для появи на публіці досить невдалий образ.

Річ у тому, що одягла Міллі сукню з голим ефектом, яка була виконана в ніжно-блакитному кольорі і прикрашена вишивкою хитромудрими візерунками бісером і лелітками. Сукня є вінтажною і була створена брендом Giorgio Armani для колекції 1998 року. Міллі доповнила її темно-синьою накидкою, а також зачіскою "голлівудська хвиля" та масивними сережками з камінням, проте цей образ діви робив молоду дівчину значно стершою, ніж вона є насправді.

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

А ось носила таку сукню не лише ця акторка, а й зірка Гвінет Пелтроу. 1998 році вона вперше з'явилася в такому ж вбранні на прем'єрі фільму "Закоханий шекспір" у Нью-Йорку. За роль у цьому фільмі вона отримала "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль".

Гвінет Пелтроу / Фото: Getty Images

До речі, під час знімань фільму "Електричний штат" Міллі Боббі Браун неодноразово фотографували папараці. На фото молода акторка була у футболці, шортах та з дуже об'ємною зачіскою на пляжі. У руці Міллі Боббі тримала шоколадне морозиво. Також на дівчині були рожеві ляпанці, шпильки у волоссі та рожевий манікюр.

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

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