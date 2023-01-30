Здивувала світську публіку: Міранда Керр прийшла на захід зі своєю їжею

39-річна австралійська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Міранда Керр нещодавно разом із чоловіком Еваном Шпігелем відвідали галаконцерт G'Day USA Arts Gala у культурному центрі Skirball у Лос-Анджелесі. Поки гості за столиками насолоджувалися вином та закусками, Міранда дістала з сумочки свій ланчбокс.
І це не жарт. Манекенниця, яка в красивій білій сукні від Alex Perry позувала на доріжці з дружиною свого колишнього чоловіка – Кеті Перрі, а також зі своїм теперішнім чоловіком, мільярдером Еваном Шпігелем, стежить за своїм харчуванням навіть коли виходить у світ. В Instagram модель опублікувала відео та показала, як їла банан та пила кокосову воду, поки інші гості пили вино та їли різні закуски.
Австралійські радіоведучі Майкл Віпфлі та Раян Фітцджеральд також були гостями на заході та сказали, що були здивовані появою Міранди, яка принесла свою їжу. У своєму радіошоу в понеділок ведучі пояснили, що за їхнім столиком уже закінчилося все вино та їжа, а Міранда, Еван та Кеті Перрі навіть не торкнулися своїх напоїв.
"Вона з'їла банан за столом. У неї був банан на вечерю", - пожартував один із ведучих. "Вона приголомшлива", - втрутився інший, пише Daily Mail.
Втім, нічого дивного. Міранда Керр воліє дотримуватися правил здорового харчування. Чому не їли і не пили її чоловік Еван і Кеті Перрі — можливо, за компанію, а можливо, Міранда і для них прихопила по банану, історія замовчує.
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