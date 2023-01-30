Здивувала світську публіку: Міранда Керр прийшла на захід зі своєю їжею

39-річна австралійська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Міранда Керр нещодавно разом із чоловіком Еваном Шпігелем відвідали галаконцерт G'Day USA Arts Gala у культурному центрі Skirball у Лос-Анджелесі. Поки гості за столиками насолоджувалися вином та закусками, Міранда дістала з сумочки свій ланчбокс.

І це не жарт. Манекенниця, яка в красивій білій сукні від Alex Perry позувала на доріжці з дружиною свого колишнього чоловіка – Кеті Перрі, а також зі своїм теперішнім чоловіком, мільярдером Еваном Шпігелем, стежить за своїм харчуванням навіть коли виходить у світ. В Instagram модель опублікувала відео та показала, як їла банан та пила кокосову воду, поки інші гості пили вино та їли різні закуски.

Міранда Керр / Фото: Instagram Міранди Керр

Австралійські радіоведучі Майкл Віпфлі та Раян Фітцджеральд також були гостями на заході та сказали, що були здивовані появою Міранди, яка принесла свою їжу. У своєму радіошоу в понеділок ведучі пояснили, що за їхнім столиком уже закінчилося все вино та їжа, а Міранда, Еван та Кеті Перрі навіть не торкнулися своїх напоїв.

"Вона з'їла банан за столом. У неї був банан на вечерю", - пожартував один із ведучих. "Вона приголомшлива", - втрутився інший, пише Daily Mail.

Кеті Перрі та Міранда Керр / Фото: Getty Images

Втім, нічого дивного. Міранда Керр воліє дотримуватися правил здорового харчування. Чому не їли і не пили її чоловік Еван і Кеті Перрі — можливо, за компанію, а можливо, Міранда і для них прихопила по банану, історія замовчує.

Еван Шпігель та Міранда Керр / Фото: Getty Images

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