Здивувала відповіддю: чому акторка Розамунд Пайк закрила обличчя чорною вуаллю на "Золотому глобусі"

Під час церемонії "Золотий глобус", що відбулася у Беверлі-Гіллз, акторка Розамунд Пайк привернула загальну увагу своїм образом. Річ у тім, що вона з'явилася у чарівній чорній сукні довжини міді від Модного дому Christian Dior з колекції осінь-зима 2019.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Сукня була виконана з мережива, мала трохи прозору спідницю та сітчасті рукави. Образ Розамунд доповнила прикрасами від Boucheron, а також босоніжками на високій платформі, які мали трохи громіздкий вигляд із цією сукнею.

Проте найбільше уваги привернув головний убір акторки, адже вона прикрила обличчя мереживною вуаллю, яку для неї створив бренд Philip Treacy.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

Але цю прикрасу вона вдягла не просто так, а тому що після Різдва з нею трапився нещасний випадок на гірськолижному курорті і її обличчя було дуже побите. Готуючись до "Золотого глобуса" Розамунд, ймовірно, вирішила, що її синці не зникнуть, тому замовила прикрасу, яка б сховала наслідки, про це вона сама розповіла Марку Малкіну з Variety на червоній доріжці.

Але до церемонії все загоїлося, а можливо допоміг і макіяж, однак вуаль Пайк так сподобалася, що вона її все ж таки вирішила надіти. Без вуалі вона також позувала, показуючи, що з нею вже все гаразд.

Розамунд Пайк / Фото: Associated Press

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