Здоров'я, земної радості і безмежного щастя: новорічне привітання від Павла Зіброва

Напередодні Нового року народний артист України записав для українців відеопривітання.

Редакція Леді.ТСН.ua продовжує публікувати серію відеопривітань від зірок з прийдешнім Новим роком для наших читачів.

Продовжить серію зіркових привітань – Павло Зібров. Артист щиро побажав всім здоров'я, безмежного щастя та подарунків від Діда Мороза.

"Усім читачам ТСН.ua у новому році я хочу побажати міцного здоров'я, радості земної, щастя безмежного, щоб всі справи, які ви намітили здійснилися. Щоб ваші батьки були живі, здорові і дітки теж. В кожну хату, щоб заходив Дід Мороз з подарунками. Для вас з великим задоволенням Павло Зібров. Вітаю вас з Новим роком!" – побажав Павло Миколайович.

Павло Зібров привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

На відео співак постав у чорному жакеті з елегантною хустинкою у нагрудній кишені та у світлій сорочці.

Нагадаємо, новорічне відеопривітання записали також Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Санта Дімопулос, Ірина Федишин, Джамала, Олег Скрипка і гурт KADNAY.

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