Здоровий спосіб життя пішов на користь: Кейт Мосс продемонструвала сяйливе обличчя та стильний образ

Новий бренд краси та здоров'я "Cosmoss" від Кейт Мосс був презентований сьогодні, 6 вересня, у Harrods London. На заході модель мала приголомшливий вигляд. Вона одягла довгу рожеву сукню з глибоким вирізом і широкими рукавами, зібраними на гумку біля зап'ясток від Ossie Clark. Вбрання вона доповнила чорним взуттям та сумкою і підібрала до образу стильні прикраси: три кулони, один з яких з великим прозорим каменем, велика сережка в одному з вух та браслети на обох руках.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Головною сенсацією було обличчя супермоделі, яке буквально сяяло: незважаючи на те, що на ньому практично не було косметики. Схоже що Кейт, яка, м'яко кажучи, не завжди дотримувалася принципів здорового способу життя, пішов на користь досвід створення власного косметичного бренду.

Ми не знаємо, що саме дозволило Мосс досягти такої чудової форми: здорове харчування, відмова від шкідливих звичок, детокс чи використання продуктів власного виробництва – але результат вийшов приголомшливим.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

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