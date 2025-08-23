ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Здивувала фанатів: Ліндсей Логан у гламурному вбранні несподівано з'явилася на прем'єрі фільму

39-річна акторка мала сенсаційний вигляд і виявила багато уваги шанувальникам.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Getty Images

Акторка Ліндсей Логан несподівано відвідала показ фільму «Шалена п’ятниця», що відбувся у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку 22 серпня. Поява зірки шокувала гостей заходу та її прихильників, а сама вона з радістю робила селфі з фанами, роздавала автографи та відповідала на запитання.

У кіно вона прийшла в гламурному вбранні, що включало сріблястий топ від бренду Oscar de la Renta без бретелей і з прозорими вставками тканини, а також у широких шовкових штанах відтінку айворі. Також на Ліндсей були туфлі на підборах, кілька прикрас і золотий годинник від Cartier. Волосся зірка розпустила й зробила улюблений макіяж з нюдовою помадою на губах.

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан зачарувала аутфітом на прем’єрі фільму «Шалена п’ятниця» в Лондоні. Акторка з’явилася на івенті в образі своєї героїні Анни Коулман з першого фільму. На ній була лавандова сукня максі по фігурі, яку для неї створив бренд Ludovic de Saint Sernin. Вбрання мало декольте, а також було оздоблено під ліфом, на талії і подолі золотистим камінням. Доповнила суню тоді сумка-гітара від Judith Leiber.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Associated Press

© Associated Press

Линдсей Лохан_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Линдсей Лохан_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie