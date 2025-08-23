Здивувала фанатів: Ліндсей Логан у гламурному вбранні несподівано з'явилася на прем'єрі фільму

Ліндсей Логан / © Getty Images

Реклама

Акторка Ліндсей Логан несподівано відвідала показ фільму «Шалена п’ятниця», що відбувся у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку 22 серпня. Поява зірки шокувала гостей заходу та її прихильників, а сама вона з радістю робила селфі з фанами, роздавала автографи та відповідала на запитання.

У кіно вона прийшла в гламурному вбранні, що включало сріблястий топ від бренду Oscar de la Renta без бретелей і з прозорими вставками тканини, а також у широких шовкових штанах відтінку айворі. Також на Ліндсей були туфлі на підборах, кілька прикрас і золотий годинник від Cartier. Волосся зірка розпустила й зробила улюблений макіяж з нюдовою помадою на губах.

Ліндсей Логан / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан зачарувала аутфітом на прем’єрі фільму «Шалена п’ятниця» в Лондоні. Акторка з’явилася на івенті в образі своєї героїні Анни Коулман з першого фільму. На ній була лавандова сукня максі по фігурі, яку для неї створив бренд Ludovic de Saint Sernin. Вбрання мало декольте, а також було оздоблено під ліфом, на талії і подолі золотистим камінням. Доповнила суню тоді сумка-гітара від Judith Leiber.

Реклама

Ліндсей Логан / © Associated Press