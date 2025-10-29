ТСН у соціальних мережах

Здивувала новою перукою: 76-річна Вера Вонг у дивному вбранні вийшла на червону доріжку

Американська модельєрка знову привернула увагу вибором креативного вбрання, а також зачіскою.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вера Вонг

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг, яка в першу чергу відома, як дизайнерка весільних суконь, відвідала світський захід у Нью-Йорку. Вона з’явилася серед гостей церемонії вручення нагород WWD (Women’s Wear Daily).

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вона вийшла на червону доріжку в досить дивному вбранні, яке включало сіру майку і чорний топ, також на жінці була атласна пряма спідниця зі складками, зав’язками і шлейфом.

Також в її луку була присутня шуба зі штучного хутра, але Вонг її просто тримала в руці. Особливу увагу привернула нова зачіска дизайнерки — вона одягла перуку з коротким волоссям і чубчиком. На руці у Вери також можна помітити годинник від Bvlgari у вигляді змії.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Також цей захід відвідала акторка Енн Гетевей, яка одягла яскраво-червону сукню від Модного дому Valentino з колекції осінь-зима 2003, яку доповнила прикрасами з діамантами від ювелірного бренду Bvlgari.

Красиві образи модельєрки Вери Вонг (15 фото)

