ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Здивувала простим образом: топмодель Емілі Ратаковскі вийшла на червону доріжку в худі

Зірка відвідала церемонію CFDA Fashion Awards 2026, яка відбулася в Нью-Йорку, в Американському музеї природної історії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Для виходу у світ 35-річна американська модель Емілі Ратаковскі обрала образ від бренду Tory Burch, який вирізнявся своєю простотою.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Перед фотографами вона з’явилася в чорному худі та високих чорних чоботях. Яскравим і головним акцентом образу стала помаранчева спідниця довжиною нижче коліна.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Модель доповнила свій образ стриманими деталями та макіяжем, у якому акцент зроблено на очах. Емілі залишила волосся розпущеним, уклавши його м’якими хвилями.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Зазначимо, CFDA Fashion Awards — одна з головних щорічних церемоній американської індустрії моди. Премія об’єднує дизайнерів, моделей та знаменитостей, відзначаючи видатні досягнення у сфері моди. Серед гостей цього року були помічені Памела Андерсон у вишуканій сукні, Нікі Гілтон з ефектним шлейфом, Ель Феннінг у розкішному плащі, а також супермодель Адріана Ліма в молочній сукні з глибоким декольте.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie