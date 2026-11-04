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- Шоу-бізнес
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Здивувала простим образом: топмодель Емілі Ратаковскі вийшла на червону доріжку в худі
Зірка відвідала церемонію CFDA Fashion Awards 2026, яка відбулася в Нью-Йорку, в Американському музеї природної історії.
Для виходу у світ 35-річна американська модель Емілі Ратаковскі обрала образ від бренду Tory Burch, який вирізнявся своєю простотою.
Перед фотографами вона з’явилася в чорному худі та високих чорних чоботях. Яскравим і головним акцентом образу стала помаранчева спідниця довжиною нижче коліна.
Модель доповнила свій образ стриманими деталями та макіяжем, у якому акцент зроблено на очах. Емілі залишила волосся розпущеним, уклавши його м’якими хвилями.
Зазначимо, CFDA Fashion Awards — одна з головних щорічних церемоній американської індустрії моди. Премія об’єднує дизайнерів, моделей та знаменитостей, відзначаючи видатні досягнення у сфері моди. Серед гостей цього року були помічені Памела Андерсон у вишуканій сукні, Нікі Гілтон з ефектним шлейфом, Ель Феннінг у розкішному плащі, а також супермодель Адріана Ліма в молочній сукні з глибоким декольте.