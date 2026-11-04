Здивувала простим образом: топмодель Емілі Ратаковскі вийшла на червону доріжку в худі

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

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Для виходу у світ 35-річна американська модель Емілі Ратаковскі обрала образ від бренду Tory Burch, який вирізнявся своєю простотою.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Перед фотографами вона з’явилася в чорному худі та високих чорних чоботях. Яскравим і головним акцентом образу стала помаранчева спідниця довжиною нижче коліна.

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Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Модель доповнила свій образ стриманими деталями та макіяжем, у якому акцент зроблено на очах. Емілі залишила волосся розпущеним, уклавши його м’якими хвилями.

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Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Зазначимо, CFDA Fashion Awards — одна з головних щорічних церемоній американської індустрії моди. Премія об’єднує дизайнерів, моделей та знаменитостей, відзначаючи видатні досягнення у сфері моди. Серед гостей цього року були помічені Памела Андерсон у вишуканій сукні, Нікі Гілтон з ефектним шлейфом, Ель Феннінг у розкішному плащі, а також супермодель Адріана Ліма в молочній сукні з глибоким декольте.

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