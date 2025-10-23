Здивувала вбранням: Емма Стоун скопіювала образ Гвінет Пелтроу з фільму 1996 року "Великі надії"

Емма Стоун / © Getty Images

Реклама

Оскароносна зірка Емма Стоун у межах просування свого нового фільму «Бугонія» відвідала програму The Late Show With Stephen Colbert у Нью-Йорку. Її сфотографували папараці дорогою на інтерв’ю, і акторка привернула увагу багатьох вбранням, адже була вбрана в яскраво-зелений костюм зі спідницею і блузою.

Це було вбрання від Donna Karan New York з колекції весна-літо 1996 року з шовку. Блуза застібалася тільки на один гачок на грудях, і Емма одягла її без бюстгальтера. Також вбрання доповнили чорні мюлі, кілька лаконічних прикрас і макіяж.

Емма Стоун / © Getty Images

Вибір Стоун лука здивував, оскільки зазвичай вона носить тільки Louis Vuitton, оскільки співпрацює з цим брендом.

Реклама

Зелений костюм 36-річної акторки був точно таким, який у фільмі 1996 року носила ще одна оскароносна зірка — акторка Гвінет Пелтроу. У такому яскравому вбранні вона з’явилася в одній зі сцен мелодрами «Великі надії». Фільм був екранізацією однойменного роману Чарльза Діккенса.

Гвінет Пелтроу у фільмі «Великі надії» / © Getty Images

В інтерв’ю Vogue у квітні 2021 року Гвінет розповіла, чому це вбрання впродовж десятиліть залишається фаворитом у її шанувальників.

«Це було вбрання від Donna Karan. Усе, що я носила в цьому фільмі, майже все було від Donna Karan. І коли я прийшла на першу зустріч по костюмам, художник із костюмів повідомив мені, що все у фільмі — зелене. Кожна декорація, кожна тканина, кожен костюм. І я подумала, що він жартує. Я пригадала, що в Донни тоді була дуже „зелена“ колекція, і так сталося, що все ідеально збіглося — абсолютно в дусі дев’яностих, елегантно та ідеально підходило для цієї героїні. Смішно, що цей образ здобув стільки уваги — і дотепер продовжує. Думаю, частково тому, що ця сцена у фільмі була дуже сексуальною — де Ітан і я як би цілуємося біля фонтану. До речі, це був один із піків моєї кар’єри», — сказала Пелтроу у відео

Гвінет Пелтроу та Ітан Гоук у фільмі «Великі надії» / © Getty Images