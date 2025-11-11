ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
210
1 хв

Здивувала вибором вбрання: Аріана Гранде у бальній чорній сукні 1952 року з’явилася на прем’єрі фільму

Цього разу 32-річна зірка вирішила відійти від ніжних образів своєї героїні феї Глінди з фантастичної пригоди.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аріана Гранде

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде відвідала у Лондоні прем’єру фантастичного фільму «Wicked: Чародійка. Частина 2» (Wicked For Good). Зірка здивувала вибором свого образу, адже вона з’явилася там не в рожевому, який асоціюється з її персонажем феєю Гліндою у стрічці, а в образі total black.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

На ній була драматична бальна чорна сукня на одне плече з тюлю та атласу, створена американським художником із костюмів Гілбертом Адріаном для фільму 1952 року «Lovely to Look At». Вбрання мало скульптурний силует, волани, рюші, шлейф і було розшите великими чорними лелітками.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Цю сукню придбали у вінтажному бутику Lily et Cie у Західному Голлівуді.

Свій драматичний аутфіт Аріана доповнила прикрасами від Swarovski. Вона зробила макіяж із довгими віями і ніжно-рожевим блиском, елегантний пучок і французький манікюр. До речі, Гранде пофарбувала волосся у темний відтінок.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

На заході Гранде позувала разом зі своєю колегою з фільму Синтією Еріво та командою.

Синтія Еріво та Аріана Гранде / © Associated Press

Синтія Еріво та Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде з командою фільму / © Associated Press

Аріана Гранде з командою фільму / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Аріана Гранде у блідо-рожевій пишній сукні від бренду Robert Wun виступила на сцені.

До слова, фантастична пригода «Wicked: Чародійка. Частина 2» в український прокат виходить 20 листопада.

