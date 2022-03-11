"Зеленський – навіки наш герой": Даша Астаф'єва записала нове звернення

Співачка Даша Астаф'єва подякувала українським воїнам за захист у новому зверненні.

Співачка залишається у Києві, продовжує допомагати готувати їжу для солдатів з тероборони, а у підписі до відео пише, що пишається тим, що залишилася у рідному місті за таких скрутних часів.

"Я з гордістю залишаюся тут, тому, що відчуваю як я потрібна, кожну мить. Пам'ятаю кожен погляд людей, яких бачу зараз, ходячи містом. Я назавжди запам'ятаю "дякую" тим, хто приймає з моїх рук допомогу.. завжди буду вдячна тим, хто береже нас і молиться за наше життя. Хто дав притулок і дбав про наше життя. Українці – безсмертна, велика нація! Наша країна сьогодні – це новий сюжет коміксів Marvel, навіть не сумнівайтеся. А @zelenskiy_official навіки наш герой❤️", – написала Даша.

Читайте також: