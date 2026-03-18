Зендая у білій сукні та з обручкою на пальці прийшла на прем’єру фільму

Зендея / © Associated Press

На прем’єрі свого нового фільму «Любить не любить» Зендая з’явилася у білій сукні, яку легко можна було сплутати з весільною. Однак вибір вбрання був ретельно продуманим і підібраним спеціально у такому відтінку, адже це натяк на сюжет фільму, у якому вона зіграла наречену.

Презентація фільму відбулася в Лос-Анджелесі, а сукня акторки була ві бренду Vivienne Westwood. Вона виконана у класичному для бренду дизайні — мала корсет, відкриті плечі, драпування та легку пряму спідницю, у якій було зручно рухатись.

Також сукню акторки прикрашала шифонова легка біла тканина на ліфі, яка була елегантно драпована і продовжувалась на спині.

Образ акторки доповнили туфлі від Christian Louboutin, а також сережки-люстри від Chopard з каменями.

На руці у акторки була золота обручка та заручальна каблучка з діамантом, але чи це частина реквізиту до фільму, чи дійсно її прикраси, подаровані бойфрендом Томом Голландом — невідомо. Можливо акторка лише «грає» з публікою, коли з’являється з коштовностями на безіменному пальці, щоб підігріти цікавість до її фільму.

У картині вона зіграла з Робертом Паттінсоном, який також прийшов на прем’єру ще й у дуже нестандартному образі від Dior, аже поєднав персиковий костюм та зелену сорочку.

Роберт Паттінсон та Зендея / © Associated Press

Фільм «Любить не любить» від режисера Крістоффера Борглі — це стильна, емоційна та іронічна історія про те, чи витримає кохання випробування правдою. Головні герої, яких зіграли Роберт та Зендея — Емма і Чарлі — обожнюють книги та мистецтво, але напередодні весілля їхні стосунки опиняються під загрозою через несподівані події — один з партнерів дізнається тривожну правду про іншого.

