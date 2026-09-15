Зендея сяяла на Emmy 2026 у срібному образі від Prada та в діамантах

Зендея / © Associated Press

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30-річна Зендея відвідала 78-му церемонію вручення премії Emmy у Лос-Анджелесі і вкотре продемонструвала, чому її вважають однією з найстильніших зірок Голлівуду. Однак цього разу увагу привернула не лише обрана сукня, а й зачіска.

Зендея / © Associated Press

Зендея постала перед фотографами в ексклюзивній сукні від Prada, прикрашеній сріблястими лелітками та аплікаціями, з прозорими деталями у зоні декольте та мінішлейфом. Образ вона доповнила годинником Rolex та прикрасами Mikimoto, серед яких особливо вирізнялися діамантові сережки загальною вагою 4,40 карата.

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Зендея / © Associated Press

Нова коротка зачіска Зендеї піксі була укладена у невимушеному текстурованому стилі з акцентним об’ємом, завдяки чому її ефектні сережки стали ще помітнішими. Макіяж залишився природним і у ньому візажисти використали рожеві рум’яна та помаду в тон.

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Цьогорічна поява Зендеї на Emmy стала її третьою номінацією в категорії «Найкраща акторка драматичного серіалу» завдяки ролі в серіалі «Ейфорія», за яку вона вже двічі здобувала перемогу.

Зендея / © Associated Press

Натомість вона все ж вийшла на сцену, щоб вручити нагороду за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі Джин Смарт за серіал «Хитрощі».

Зендея / © Associated Press

Зендея і Джин Смарт / © Associated Press

А хоча на фотокол Зендея вийшла сама, на Emmy вона прибула зі своїм чоловіком Томом Голландом. Пару заскочили у залі, а також вони сиділи поруч під час церемонії нагородження.

Зендея і Том Голланд / © Associated Press

Зендея і Том Голланд / © Associated Press

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