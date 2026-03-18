Зендея повторно одягла на світський захід свою сукню, якій вже 11 років

Акторка продемонструвала, що дизайн цього вбрання позачасовий.

Юлія Каранковська
Зендея / © Associated Press

Зендея прийшла на презентацію фільму «Любить не любить» у Лос-Анджелесі у білосніжній сукні від бренду Vivienne Westwood. Акторка мала чудовий вигляд і сукня ідеально сиділа на її фігурі, однак це вбрання не було новим, адже насправді йому вже 11 років.

Зендея на презентації фільму у Лос-Анджелесі, 2026 рік / © Associated Press

Вперше Зендея з’явилася у цьому вбранні 2015 року на церемонії «Оскар». Це був простий, елегантний та вишуканий вибір для подібного заходу, а доповнила акторка вбрання тоді золотим клатчем, коштовностями та зачіскою з довгими дредами.

Зендея на церемонії «Оскар», 2015 рік / © Associated Press

Те що це саме та сукня підтвердив у соцмережі стиліст акторки Лоу Роуч, написавши: «Щось старе».

Фільм «Любить не любить» від режисера Крістоффера Борглі — це стильна, емоційна та іронічна історія про те, чи витримає кохання випробування правдою. Головні герої, яких зіграли Роберт та Зендея — Емма і Чарлі — обожнюють книги та мистецтво, але напередодні весілля їхні стосунки опиняються під загрозою через несподівані події — один з партнерів дізнається тривожну правду про іншого.

Красиві образи Зендеї на заходах (46 фото)

