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- Шоу-бізнес
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Зендея повторила образ Емі Адамс від Versace: кому сукня пасує більше
Це літо надзвичайно насичене для зірки, адже пов’язане з безперервними заходами на червоній доріжці та фотосесіями для найпопулярніших фільмів року. Щоразу увагу привертають сукні акторки, що безумовно завжди цікаві та вирізняються.
Зендея одягла на прем’єру фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» у Шанхаї вишукану сукню від Atelier Versace, що підкреслювала її фігуру. Сукня була креативного дизайну, адже здавалось, що мала елементи з «голими» вставками, але насправді це було не так.
У сукні використано два види тканини — білу і бежеву, і саме друга, через те, що її декорували чорним бісером, створювала ілюзія прозорості. Також у вбрання був високий розріз, що відкривав ноги, довгий шлейф і багато декоративних мілких складок.
Сукню Зендея доповнила також тематичним елементом — великою вінтажною брошкою у вигляді павука від відомого ювелірного бренду David Webb. У прикрасі використані великий жовтий сапфір та діаманти, а виготовлена вона у 1990 роках.
Але і сукня акторки є архівною і раніше таку носила Емі Адамс на вечірці Vanity Fair Oscar 2016 року. Образ її кардинально відрізнявся від луку Зендеї, адже був виконаним у естетиці Старого Голлівуду.