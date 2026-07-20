Зендея повторила образ Шерон Стоун, у якому та дефілювала на подіумі

Зендея / © Getty Images

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Промотур до фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» продовжується і актори відвідали новий захід йому присвячений. Цього разу Зендея вийшла до фотографів у одязі від бренду Vetements, який включав сіру довгу сорочку, яку вона носила як сукню, та білий жакет і краватку.

Образ акторки доповнили високі чоботи-ботфорти з лакованої шкіри, які додавали образу зухвалості та привертали увагу. Акцентом у луку і відсиланням до фільму стали сережки у вигляді павутини, які акторка обрала.

Зендея / © Getty Images

Особливим стало також і те, що лук Зендея — це саме той образ, у якому нещодавно дебютувала на подіумі акторка Шерон Стоун. Вона продефілювала під час показу чоловічої колекції Vetements весна-літо 2027 в Парижі і це була її перша поява у якості моделі на можному показі за 30 років.

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Шерон Стоун / © Getty Images

Також Зендея сфотографувалася на заході зі своїм чоловіком Томом Голландом, який у фільмі «Людина-павук: Абсолютно новий день» виконав головну роль.

Зендея і Том Голланд / © Getty Images

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