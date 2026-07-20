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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

Зендея повторила образ Шерон Стоун, у якому та дефілювала на подіумі

Акторка продемонструвала неочікуваний ансамбль із зухвалим акцентом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея

Зендея / © Getty Images

Промотур до фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» продовжується і актори відвідали новий захід йому присвячений. Цього разу Зендея вийшла до фотографів у одязі від бренду Vetements, який включав сіру довгу сорочку, яку вона носила як сукню, та білий жакет і краватку.

Образ акторки доповнили високі чоботи-ботфорти з лакованої шкіри, які додавали образу зухвалості та привертали увагу. Акцентом у луку і відсиланням до фільму стали сережки у вигляді павутини, які акторка обрала.

Зендея / © Getty Images

Зендея / © Getty Images

Особливим стало також і те, що лук Зендея — це саме той образ, у якому нещодавно дебютувала на подіумі акторка Шерон Стоун. Вона продефілювала під час показу чоловічої колекції Vetements весна-літо 2027 в Парижі і це була її перша поява у якості моделі на можному показі за 30 років.

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Також Зендея сфотографувалася на заході зі своїм чоловіком Томом Голландом, який у фільмі «Людина-павук: Абсолютно новий день» виконав головну роль.

Зендея і Том Голланд / © Getty Images

Зендея і Том Голланд / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
212
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