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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Зендея приголомшила публіку сукнею-павутиною та каблучкою на пальці

Акторка знову підігріла чутки про шлюб зі своїм бойфрендом та колегою з фільму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея

Зендея / © Associated Press

Зендая сяяла на прем’єрі фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» у Римі. Акторка з’явилася на червоній доріжці в рідкісній архівній сукні Giorgio Armani з весняної колекції 1990 року, яка ідеально відповідала темі фільму.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Її стиліст Лоу Роуч розповів у соціальних мережах, що для прем’єри в Італії вони дотримувалися простого правила: «В Італії ми носимо одяг лише від італійських дизайнерів». Саме тому вибір припав на цю рідкісну річ Armani.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Сукня складалася з базового шару тілесного кольору, поверх якого був накинутий шар прозорого тюлю повністю расшитого намистинами, які утворювали візерунок, схожий на павутину.

Особливою деталлю сукні були крихітні вишиті павуки вздовж сітчастого візерунка, що ще більше підкреслювало тематику фільму.

Зендая доповнила свій образ лаконічними прикрасами, щоб не відвертати уваги від ефектної сукні. Однак особливу увагу знову привернула каблучка з великим каменем, яку акторка носила на безіменному пальці разом з золотою обручкою, адже нещодавно стало відомом, що вона та Том Голланд одружилися на таємній церемонії.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Том, до речі, також відвідав прем’єру, адже є виконавцем головної ролі у франшизі. Пара позувала обійнявшись.

Зендея і Том Голланд / © Associated Press

Зендея і Том Голланд / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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