ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

Зендея у двох розкішних образах потрапила під приціл папараці після "Оскара"

Над луками зірки знову працював її незмінний сліст Лоу Роуч.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Зендея / © Getty Images

Одразу після того, як у Лос-Анджелесі відгриміла церемонія «Оскар», де найкращою акторкою року назвали Джессі Баклі, ще одна найобговорюваніша зірка місяця — акторка Зендея — потрапила під приціл папараці. Дівчину сфотографували двічі — коли вона йшла на шоу Джиммі Кіммела, а також після нього.

Зендея продемонструвала того дня два образи. Перший лук акторки був у стилі кежуал, хоча повсякденним його назвати важко. Вона одягла сірий оверсайз костюм з жакетом та бермудами, який носила у поєднанні з білою креативною сорочкою з довгими воланами на манжетах. Також на Зендеї були білі туфлі Christian Louboutin зі знаменитою червоною підошвою.

В ефірі Зендея з’явилася у дуже романтичній сукні від Alexander McQueen з колекції осінь-зима 2026. Це вишукане і легке вбрання було з напівпрозорого шифону у квітковий принт та з цікавими деталями, зокрема: галтером, складками під грудьми, асиметричними шарами спідниці та асиметричним подолом.

Сукню акторка поєднала з яскравими блакитними туфлями-човниками на підборах і кількома прикрасами, серед яких була і її обручка на пальці.

Нагадаємо, що на «Оскарі» цього року акторка також з’явилася, однак не як номінантка, а як одна із тих, хто оголошував переможців. І попри те, що вона не вийшла на червону доріжку, вийшла на сцену і її образ був розкішним — Зендея одягла сукню кольору мокко і з розрізом до стегна від Louis Vuitton.

Красиві образи Зендеї на заходах (46 фото)

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie