Зендея у двох розкішних образах потрапила під приціл папараці після "Оскара"

Одразу після того, як у Лос-Анджелесі відгриміла церемонія «Оскар», де найкращою акторкою року назвали Джессі Баклі, ще одна найобговорюваніша зірка місяця — акторка Зендея — потрапила під приціл папараці. Дівчину сфотографували двічі — коли вона йшла на шоу Джиммі Кіммела, а також після нього.

Зендея продемонструвала того дня два образи. Перший лук акторки був у стилі кежуал, хоча повсякденним його назвати важко. Вона одягла сірий оверсайз костюм з жакетом та бермудами, який носила у поєднанні з білою креативною сорочкою з довгими воланами на манжетах. Також на Зендеї були білі туфлі Christian Louboutin зі знаменитою червоною підошвою.

В ефірі Зендея з’явилася у дуже романтичній сукні від Alexander McQueen з колекції осінь-зима 2026. Це вишукане і легке вбрання було з напівпрозорого шифону у квітковий принт та з цікавими деталями, зокрема: галтером, складками під грудьми, асиметричними шарами спідниці та асиметричним подолом.

Сукню акторка поєднала з яскравими блакитними туфлями-човниками на підборах і кількома прикрасами, серед яких була і її обручка на пальці.

Нагадаємо, що на «Оскарі» цього року акторка також з’явилася, однак не як номінантка, а як одна із тих, хто оголошував переможців. І попри те, що вона не вийшла на червону доріжку, вийшла на сцену і її образ був розкішним — Зендея одягла сукню кольору мокко і з розрізом до стегна від Louis Vuitton.

Роберт Паттінсон і Зендея на «Оскарі» / © Getty Images