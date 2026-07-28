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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
87
Час на прочитання
2 хв

Зендея у образі жінки-павука сяяла перед камерами у Лос-Анджелесі

29-річна акторка знову перед підбором одягу черпала натхнення у кінофраншизі, яку презентувала.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Зендея

Зендея / © Associated Press

Зендея і її стиліст Лоу Роуч знову викликали захват у публіки. Попри те, що ця творча пара вже не раз демонструвала неймовірні образи для прем’єр фільмів «Людина-павук» та «Одіссея», у них і цього разу вийшло здивувати.

Під час презентації фільму у Лос-Анджелесі акторка з’явилася в чорній креативній сукні з колекції Ashi Studio осінь 2026 року. Творіння бренду було з глибоким декольте та скульптурними деталями, що нагадували павукові лапки.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Але, звісно, особливо ефектною була спідниця, адже була не лише асиметричною, а й об’ємною через великі рюші, шлейф і складки.

Вона доповнила цю сукню чорними туфлями, прикрашеними павуком, та розкішними ювелірними виробами від Boucheron. На акторці були також сережки-підвіски з колекції Histoire de Style, Art Déco High Jewelry, виготовлені з білого золота з діамантами та оніксовими деталями.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

«Це такий собі абстрактний спосіб представити павука», — сказав стиліст Лоу Роуч в інтерв’ю Variety, коментуючи її образ на прем’єрі. «У нашому уявленні це ніби метаморфоза жінки в цю істоту. А прикраси — від Boucheron».

Перед камерами вона позувала зі своїм чоловіком Томом Голландом, який грає Людину-павука у фільмі. 30-річний актор обрав бордовий костюм у поєднанні з яскраво-червоною сорочкою та темно-синьою краваткою, кольори яких чітко нагадують його фірмовий костюм супергероя.

Зендея і Том Голланд / © Associated Press

Зендея і Том Голланд / © Associated Press

Не приховує акторка вже і свою обручку.

Обручка Зендеї / © Associated Press

Обручка Зендеї / © Associated Press

На запитання про плани щодо престуру «Dune: Part Three» Роуч не став розкривати подробиці, але зазначив: «До „Дюни“ ще є час, але це буде чудово. Я дуже чекаю».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
87
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