Зендея у "піщаному" костюмі продемонструвала свою любов до модних експериментів

Акторка знову змогла затьмарити усіх інших знаменитостей, а все через її лук.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Режисер Дені Вільньов (праворуч) та актори Тімоті Шаламе і Зендея

Режисер Дені Вільньов (праворуч) та актори Тімоті Шаламе і Зендея / © Associated Press

У Лас-Вегасі стартував CinemaCon, який відвідали режисер Дені Вільньов та актори Тімоті Шаламе і Зендея, щоб розповісти про майбутню третю частину фільму «Дюна». Вони виступили під час презентації Warner Bros. та взяли участь у фотосесії.

Зендея була неперевершеною, а її образ підібраний стилістом Лоу Роучес ідеально, адже нагадував піщані дюни, які глядачі бачать у фільмах Вільньова. Акторка була одягнена у костюм від Модного дому Schiaparelli з колекції осінь-зима 2026, який включав приталений жакет та спідницю-олівець.

Зендея / © Getty Images

Жакет був однобортним і виконаний з тілесного корсетного туалю, вкритий численними шарами джерсі та наповнювача, що створювало ефект глибини, з акцентними формованими стегнами.

Тілесні туфлі, які акторка взула, були від бренду Christian Louboutin і чудово доповнювали костюм. Також Зендея вклала волосся назад, а її макіяж був лаконічним і теж і бежевій гамі.

Зендея і Тімоті Шаламе / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

На заході глядачам покази перші сім хвилин фільму. Також режисер розповів, що третя й остання частина історії — це «трилер, насичений екшеном, більш напружений і безумовно більш емоційний». У новому фільмі, сказав він, минає 17 років, і це «зовсім інший світ», де «жахи» Атрейдеса стали реальністю, а сам він змушений мати справу з «наслідками своїх рішень».

Фільм є «історією спокути», зазначив Вільньов. «Але серцем фільму все ще залишається історія кохання Чані та Пола, хоча тепер це радше зламане кохання».

