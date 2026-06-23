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- Шоу-бізнес
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Зендея вийшла на червону доріжку у шкіряному ансамблі, який викликав фурор
Під час промотуру до фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» акторка приголомшила публіку зухвалим шкіряним вбранням, яке привернуло всю увагу.
Захід відбувся у Берліні, куди Зендея прибула зі своїм коханим та колегою по знімальному майданчику Томом Голландом.
Акторка вийшла на червону доріжку у ансамблі від Louis Vuitton, який був створений для неї на замовлення. Лук складався з укороченого жилета та ефектно драпірованої максіспідниці зі шлейфом.
Вона ще більше підкреслила свій стиль сережками з блакитним дорогоцінним камінням, що нагадували павутину, та каблучкою від дизайнерки Лідії Кортей. Сміливе поєднання ідеально вписувалося до тематики фільму.
Раніше акторка продемоснтувала чорну сукню від Christian Cowan з обтислим ліфом у стилі корсета, вирізом у формі серця та асиметричною спідницею з торочкою.