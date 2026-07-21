Зендея вийшла у світ в новому образі: з таким чубчиком акторка ще не з’являлась раніше

Зендея / © Getty Images

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Американська акторка Зендея знову змогла здивувати шанувальників, адже під час презентації до фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день», з’явилася перед камерами у драматичному образі. Вона одягла атласну сукню від Ashi Studio з колекції 2026 року.

Вбрання мало високу горловину, довгі рукави та спідницю зі шлейфом. Головними акцентами сукні стали такі деталі як торочка на рукавах, яка була такою довгою, що аж волочилася підлогою, і мереживна вставка на грудях і одному рукаві — це була цікава і креативна деталь.

Зендея / © Getty Images

Однак також не залишилась непоміченою нова зачіска дівчини — Зендая одягла перуку з коротким прямим чубчиком. Раніше з такою зачіскою акторка не з’являлася.

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Ця її поява відбулася після того як зірка вийшла до фотографів в одязі від бренду Vetements, який включав сіру довгу сорочку, яку вона стилізувала як сукню, та білий жакет і краватку.

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